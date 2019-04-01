Итоги обработки 80,2% протоколов: Зеленский набирает 30,4%

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 81,43% голосов, лидирует Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,41%, а за Петра Порошенко - 16,01%.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,01% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 81,43% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,25% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,56%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,02%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,29%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,3%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Тем временем, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений. Она отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля