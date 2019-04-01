Порошенко и Зеленский готовы пойти на дебаты друг с другом

Новости Украины: Порошенко говорит, что если кто-то уклоняется от дебатов, это значит, что ему нечего сказать, а Зеленский говорит, что он к этому готов.

Петр Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, и Зеленский уже отреагировал заявлением о том, что он к этому готов.

"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать", - завил Порошенко.

Вместе с тем Владимир Зеленский уже ответил готовностью к такому вызову.

"Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал Зеленский на брифинге в штабе в Киеве.

Петр Порошенко, который по данным всех экзит-полов занял второе место в первом туре выборов президента Украины, заявил, что во втором туре "его судьба свела с марионеткой Игоря Коломойского".

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

Согласно данным Национального экзитпола - 2019, обработанным к 18:00, тройка лидеров выглядит следующим образом:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,4%,

- действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%,

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 14,2%.

Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко набрал 9,8%, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 7,1%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,4%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,0%.