Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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Митинг "молодчиков" у ЦИК: последние данные с места событий

Митинг "молодчиков" у ЦИК: последние данные с места событий
19:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: У здания ЦИК митингует около 150 человек, обстановка находится под контролем полиции и нацгвардии.

У здания Центральной избирательной комиссии в Киеве собралось около 150 человек, обстановка спокойная.

Как передает корреспондент, по состоянию на 18:45 воскресенья у здания ЦИК находится около 150 человек, в основном мужчины спортивной внешности стоят. Они разделились на небольшие группы, общаются, никаких действий не предпринимают

По словам полиции коммуникации, обстановка на протяжении всего дня на площади возле Центризбиркома спокойная. Часть из митингующих либо не желают разговаривать с полицией, либо не знают, с какой целью они находятся на площади.

Позже молодых людей спортивного телосложения под зданием Центральной избирательной комиссии стало больше, ситуация остается спокойной.

Как передает корреспондент, количество молодых людей увеличилось вдвое - теперь их более 250.

В день выборов Президента Украины здание Центральной избирательной комиссии усиленно охраняют правоохранители, неподалеку стоят автобусы с нацгвардийцами.

Кроме того, полиция сообщила, что официально заявки на проведение акции в день голосования на выборах президента у здания ЦИК подала одна общественная организация "Потон".

По словам главы данной организации Павла Онищенко, не все из присутствующих на площади, являются членами данной организации. Он отметил, что та часть митингующих, которая относится к их организации, следят за тем, чтобы голосование проходило без фальсификаций. А в случае фальсификации члены организации готовы реагировать. Как именно, П.Онищенко не сообщил, но пообщешал, что "радикальных действий не будет".

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Кроме того, на площади возле ЦИК установлено три навеса с пластиковыми стульями и столами внутри. Глава "Потона" отметил, что данные навесы принадлежат не им, а партии ВО "Батькивщина".

В то же время сотрудники полиции констатируют, что навесы устанавливали именно члены организации "Потон".

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Киев, ЦИК, Выборы в Украине, Нацгвардия, Выборы 2019, Здание ЦИК.
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