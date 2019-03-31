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Действия Ляшко на выборах "тянут" на 3 года тюрьмы

Действия Ляшко на выборах "тянут" на 3 года тюрьмы
14:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Демонстрация бюллетеня кандидатом в президенты Олегом Ляшко может закончиться для него тюремным сроком.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам собственный заполненный бюллетень.

Об этом во время брифинга в воскресенье сказал советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко.

По его словам, часть нарушений в день выборов связана с непониманием избирателей или сознательным нарушением статьи 7 закона Украины о выборах - нарушение тайны голосования.

В частности, это касается и кандидата в президенты, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который продемонстрировал свой выбор на камеры журналистов.

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"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая так же может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования", - сказал представитель МВД.

"Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете, а уже в помещении. То есть разворачивать бюллетень, показывать людям и рассказывать "вот, как я проголосовал", - этого делать нельзя", - подчеркнул Варченко.

Он отметил, что законом прямо запрещается публичная демонстрация "птички", написанной в бюллетене избирателем.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 - ход голосования

"Нарушение этой нормы закона также может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы", - заявил советник главы МВД.

Отмечается, что действия Ляшко будут оценены правоохранителями.

"Полиция квалифицирует сейчас эти случаи, все случаи, которые будут происходить сегодня, и обязательно будет дана правовая оценка", - подчеркнул Варченко.

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МВД, Олег Ляшко, Бюллетень, Выборы 2019.
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