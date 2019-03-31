Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты

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Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты
13:15 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Как проходило голосование выборов президента Украины и какие результаты первого тура 31 марта 2019 года.

Выборы 2019 в Украине проходят в последнее воскресенье месяца - 31 марта. В этот день украинцы смогут отдать свой голос за кандидата (всего 39), который, по их мнению, достоин руководить страной следующие пять лет.

Все подробности дня выборов президента Украины, свежие новости с избирательных участков, первые экзит-полы и результаты - на сайте Телеграфа.

По закрытию избирательных участков возможно будет проследить за результатами голосования и результатами оперативных экзит-полов.

Выборы Президента Украины: результаты онлайн голосования


К тому же, чтобы проследить за результатами голосования в регионах - будет разбивка по областям Украины.

Если будет интересно узнать о позициях каждого кандидата в президенты Украины в любом из регионов, то вы сможете проследить в линейном разрезе. 

Также, будет возможность проследить за результатами голосования в каждом территориальном избирательном округе (всего 199 по Украине). 

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 - ход голосования

Напомним, официальные результаты выборов объявят до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

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