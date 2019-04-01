В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли на выборы

Новости Украины: Центризбирком назвал окончательные данные по явке на выборах президента Украины.

В голосовании на выборах президента Украины не участвовали более 10 млн избирателей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, по данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 468 тыс. 783 человек.

Вместе с тем число избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тыс. 933.

Таким образом, 10 млн 756 тыс. 850 избирателей не пришли на выборы.

Как сообщалось, 31 марта прошло голосование на очередных выборах президента Украины. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.

По данным национального экзит-пола, больше всего голосов избирателей получает шоумен Владимир Зеленский - 30,6%, второе место занимает действующий Президент Петр Порошенко с 17,8% голосов избирателей, третье место - лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 14,2% голосов .