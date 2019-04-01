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Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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ЦИК озвучила окончательную явку избирателей

ЦИК озвучила окончательную явку избирателей
04:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Окончательные данные ЦИК о явке на президентских выборах в Украине: 63,52%.

Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях.

Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.

Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

В остальных областях явка была также выше средней: в Винницкой (65,06%), Днепропетровской (65,96%), Житомирской (64,56%), Запорожской (64,37%), Киевской (66,49%), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.

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Юлия Тимошенко, ЦИК, Петр Порошенко, Экзит-пол, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Явка избирателей, Национальный экзит-пол, Выборы 2019.
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