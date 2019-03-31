Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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Зеленский проголосовал: Сегодня у нас начало новой жизни

Зеленский проголосовал: Сегодня у нас начало новой жизни
12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины, украинский шоумен Владимир Зеленский уже отдал свой голос на выборах президента, он пришел голосовать вместе с супругой.

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на выборах главы государства в колледже морского, речного флота Киевской государственной академии водного транспорта им.гетмана П.Конашевича-Сагайдачного.

"Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток", - сказал В.Зеленский журналистам.

Кандидат в президенты также отметил, что он и его команда верят в победу.

Отвечая на вопрос о том, с кем, по его мнению, он выйдет во второй тур, В.Зеленский сказал: "Может и сам. Пусть украинцы решают".

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Видео, Владимир Зеленский, Проголосовал, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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