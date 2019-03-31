К зданию ЦИК стянули дополнительные силы Нацгвардии

Новости Украины: В Киеве к зданию ЦИК стянули дополнительные силы Национальной гвардии Украины.

Вечером в воскресенье, 31 марта, к зданию Центральной избирательной комиссии в Киеве стянули дополнительные силы Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в общественной организации Честно.

"Активизировалась Нацгвардия. Часть заехала во двор ЦИК, а часть проехала мимо", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. По данным национального экзитпола, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%. Шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,4%,

В день выборов в Киеве возле здания ЦИК собрались несколько десятков молодых людей. Они представились активистами харьковской общественной организации Poton, которые готовы "физически защищать" волеизъявление избирателей.