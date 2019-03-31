В Киеве возле ЦИК собрались около сотни крепких парней

Новости Украины: Журналистка Татьяна Николаенко сообщает о "собрании" молодых парней возле Центральной избирательной комиссии в Киеве.

В центре Киева на площади возле Центральной избирательной комиссии во время выборов президента Украины 2019 собрались молодые парни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Николаенко.

"Красиво сидят ребята под ЦИК", - написала она и опубликовала фото.

Десятки молодых людей находятся на площади, однако они не имеют доступа к центральной части площади напротив входа в ЦИК. Эта часть ограждена металлическим забором, здесь стоят правоохранители. Молодые люди не отвечают на вопрос, к какой организации относятся и чьи интересы представляют.

На площади также установили большой экран, на котором идет трансляция одного из телеканалов.

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.