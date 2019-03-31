Ко второму туру необходимо повторно сменить место голосования

Новости Украины: В Министерстве юстиции напоминают, что перед вторым туром будет необходимо повторно сменить место голосования.

На второй тур выборов те, кто будут голосовать не по месту регистрации, должны будут повторно сменить место голосования.

Об этом написал министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", – напомнил он.

Напомним, второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля.

В 20:00 в Украине завершилось голосование в первом туре – и члены участков приступили к подсчету голосов. В бюллетени на 31 марта было 39 кандидатов.

Дуже багато українців живуть не за місцем реєстрації. Завдання держави - дати можливість таким громадянам проголосувати з максимальним комфортом. #МінЮст #ПРЯМА_МОВА #ЯМаюПравоГолосу — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 марта 2019 г.

Во второй тур выйдут два кандидата. По данным экзит-полов, это может быть Владимир Зеленский и Петр Порошенко, хотя Юлия Тимошенко заявляет, что во второй тур проходит она, а не действующий глава государства.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.