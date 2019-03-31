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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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Ко второму туру необходимо повторно сменить место голосования

Ко второму туру необходимо повторно сменить место голосования
22:07 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: В Министерстве юстиции напоминают, что перед вторым туром будет необходимо повторно сменить место голосования.

На второй тур выборов те, кто будут голосовать не по месту регистрации, должны будут повторно сменить место голосования.

Об этом написал министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", – напомнил он.

Напомним, второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля.

В 20:00 в Украине завершилось голосование в первом туре – и члены участков приступили к подсчету голосов. В бюллетени на 31 марта было 39 кандидатов.

Во второй тур выйдут два кандидата. По данным экзит-полов, это может быть Владимир Зеленский и Петр Порошенко, хотя Юлия Тимошенко заявляет, что во второй тур проходит она, а не действующий глава государства.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

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Павел Петренко, Второй тур, Выборы 2019, Смена места голосования.
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