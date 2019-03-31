Выборы 2019: ЦИК начала оглашать результаты

Новости Украины: ЦИК показала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Соответствующие данные появились на электронном табло в пресс-центре ЦИК.

Согласно этим данным, за Петра Порошенко отдали свой голос 919 избирателя, за Владимира Зеленского – 717, Юлию Тимошенко – 447, Анатолия Гриценко – 244 ,Олега Ляшко – 162, Юрия Бойко – 126.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

Согласно данным Национального экзитпола - 2019, обработанным к 18:00, тройка лидеров выглядит следующим образом:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,4%,

- действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%,

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 14,2%.

Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко набрал 9,8%, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 7,1%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,4%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,0%.