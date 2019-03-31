Украинцы в США приступили к голосованию: молодежь пришла первой

Новости Украины: В США с 8 часов по местному времени началось голосование на выборах президента Украины.

В Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне открылся заграничный избирательный участок №900089. Об этом сообщили журналисту УНН в заграничном избирательном участке в городе Вашингтон.

"Да, мы уже открылись. Работаем сегодня с 8-и до 20-и", - ответили в заграничном избирательном участке в Вашингтоне №900089 в ответ на вопрос, открылся ли уже избирательный участок для голосования украинцев за президента Украины.

Эту информацию подтверждает посольство Украины в США на своей странице в Facebook. В частности, там указано, что первыми избирателями были двое, парень и девушка, которым недавно исполнилось 18.

"Это первые выборы для Виктора и Полины, им недавно исполнилось 18 лет. Именно они открыли голосование в американской столице. Гордимся нашей молодежью!" - говорится в сообщении посольства.

Напомним, завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке в Австралии (г.Канберра).

Проголосовать на выборах Президента Украины смогут граждане Украины старше 18 лет на избирательных участках с 8:00 до 20:00.