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Австралия проголосовала на выборах президента Украины

Австралия проголосовала на выборах президента Украины
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2%.

Завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке в Австралии (г.Канберра), проголосовали 125 человек из 1737 включенных в список избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

"Первыми закончили голосование на очередных выборах президента Украины граждане Украины на заграничном избирательном участке №900001, который расположен на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра). Здесь голосование началось по киевскому времени в 23:00 30 марта и закончилось в 12:00 31 марта", - сообщает пресс-служба ЦИК в воскресенье.

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По информации ЦИК, в список избирателей на этом участке было включено 1737 человек. "Избирательные бюллетени для голосования получили 125 избирателей, что составило 7,2% от включенных в список избирателей", - сказано в сообщении.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 - ход голосования

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Выборы, Австралия, ЦИК, Выборы 2019.
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