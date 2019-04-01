ЦИК обработала 37,5% протоколов

Новости Украины: ЦИК обработала более 37,5% протоколов - Зеленский и Порошенко набирают 30,22% и 16,8%

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 06.30 обработала 37.50% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Такие данные обнародованы на информационном табло в ЦИК.

Согласно этим данным за Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,22% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 16,65%, за Юлию Тимошенко – 13,16%.

Юрия Бойко поддержали 11,42% избирателей, Анатолия Гриценко – 7,06%, Игоря Смешко – 5,96%, Олега Ляшко – 5,12%.

Как сообщалось, в Украине 31 марта состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетени для голосования были фамилии 39 кандидатов.