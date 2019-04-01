ЦИК обработала более 11,07% протоколов: лидирует Зеленский

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 11.07% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29.79% и 16.72% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 11.07% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13.65% избирателей.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11.45%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6.81%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5.53%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5.71%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 5.53%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1.63%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0.65%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0.51%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0.51%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,16% избирательных бюллетеней.