Украинцы за границей голосовали меньше, чем на прошлых выборах

Новости Украины: Украинцев, которые участвовали в голосовании заграницей в первом туре выборов президента, в этом году уменьшилось на 20 тысяч по сравнению с 2014 годом.

Количество украинцев, которые проголосовали на заграничных избирательных участках в первом туре выборов президента, в этом году уменьшилось примерно на 20 тысяч по сравнению с выборами президента в 2014 году. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook.

"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеют, что сказать, и те, кто не имеют. Но меня беспокоит следующее. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тысячи украинцев, в первом туре этого года - чуть больше 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика", - заявил Климкин. "Всем, кто пришел, безусловный респект. Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев", - подчеркнул министр.

По его словам, «мы - часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией». Напомним, что в Миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Украине проходили свободно и на конкурентной основе.