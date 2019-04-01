Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий

Новости Украины: ЦИК уже приняла протоколы об итогах голосования от окружных избирательных комиссий 3 округов (№ 51, № 146, № 213).

1 апреля ЦИК под председательством Татьяны Слипачук после перерыва в заседании продолжила прием и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на выборах Президента 31 марта 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов №146 (Полтавская область) и № 213 (Киев).

Таким образом, на 1 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 3 территориальных избирательных округов (№ 51, № 146, № 213).

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 2 апреля 2019 года.

Как сообщал Укринформ, в Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. По результатам подсчета 90,08% электронных протоколов, во второй тур выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.