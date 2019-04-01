Выборы президента: стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко занял второе место.

Участковая комиссия заграничного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов, наибольшую поддержку получил шоумен Владимир Зеленский.

Об этом пишет Радио Свобода.

Всего бюллетени взяли 749 граждан Украины. Из них за Владимира Зеленского проголосовали 281, при Петре Порошенко - 206, за Юрия Бойко - 58, за Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42, а за Юлию Тимошенко - 31.

Никаких жалоб в комиссию не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - заявила Радио Свобода наблюдатель от Всемирного конгресса украинский Валентина Логвин.

Центральная избирательная комиссия обработала 11.07% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29.79% и 16.72% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 11.07% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13.65% избирателей.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11.45%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6.81%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5.53%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5.71%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 5.53%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1.63%.