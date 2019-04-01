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Выборы президента: стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси

Выборы президента: стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси
03:37 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко занял второе место.

Участковая комиссия заграничного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов, наибольшую поддержку получил шоумен Владимир Зеленский.

Об этом пишет Радио Свобода.

Всего бюллетени взяли 749 граждан Украины. Из них за Владимира Зеленского проголосовали 281, при Петре Порошенко - 206, за Юрия Бойко - 58, за Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42, а за Юлию Тимошенко - 31.

Никаких жалоб в комиссию не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей.

Порошенко и Зеленский готовы пойти на дебаты друг с другом

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - заявила Радио Свобода наблюдатель от Всемирного конгресса украинский Валентина Логвин.

Центральная избирательная комиссия обработала 11.07% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29.79% и 16.72% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 11.07% протоколов.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13.65% избирателей.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11.45%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6.81%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5.53%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5.71%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 5.53%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1.63%.

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Юлия Тимошенко, Беларусь, ЦИК, Петр Порошенко, Экзит-пол, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Национальный экзит-пол, Выборы 2019.
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