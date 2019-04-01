В ОПОРЕ назвали самые распространенные нарушения во время выборов президента

Новости Украины: Избирательный процесс координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала "агрессивным" и "активным".

Разглашение тайны голосования было самым массовым нарушением во время нынешних выборов президента.

Об этом сообщила в эфире Радио Свобода координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И одно, и другое являются серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня могут иметь две предпосылки - просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений - около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году", - сказала Айвазовская.

В то же время, координатор ОПОРЫ обратила внимание на процедурные нарушения, в частности некорректное проведение утренних заседаний избирательных комиссий.

"Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно - их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат", - отметила Айвазовская.

По ее словам, явка на этих выборах была на 3% выше, чем на предыдущих, которые состоялись в 2014 году. При этом избирательный процесс Айвазовская назвала "агрессивным" и "активным".

"Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее", - подчеркнула она.

Согласно отчету ОПОРЫ, опубликованному на сайте, с 16 до 20 ч. 31 марта на 1,2% участков зафиксированы случаи фотографирования бюллетеней избирателями.