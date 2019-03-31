Порошенко пришел на избирательный участок голосовать со всей семьей

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пришел на избирательный участок в Печерском районе Киева с женой Мариной, дочерьми и семьей старшего сына.

Президент Украины, кандидат на пост главы государства, Петр Порошенко проголосовал на президентских выборах в воскресенье в Киеве.

"Уверен в том, что выборы будут хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это является абсолютно необходимым условием, для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в Евросоюзе и НАТО, для продолжения чрезвычайно важных реформ", - сказал П.Порошенко журналистам после голосования в воскресенье в Киеве.

Порошенко голосовал на избирательном участке №800588 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины, который находится в правительственном квартале Киева недалеко от Верховной Рады.

На этом же участке ранее проголосовал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Президент пришел на избирательный участок с супругой и детьми.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.