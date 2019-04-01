Выборы Президента 2019
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Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
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ЦИК Украины уже обработала 76,45% бюллетеней: что изменилось

ЦИК Украины уже обработала 76,45% бюллетеней: что изменилось
13:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 76,45% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,40%, а Петр Порошенко - 16,10%.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,40% и 16,10% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 76,45% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,22% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,52%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,06%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,23%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,3%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

Тем временем, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений. Она отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля.

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ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Подсчет голосов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Последние данные.
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