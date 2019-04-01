ЦИК Украины уже обработала 76,45% бюллетеней: что изменилось

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 76,45% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,40%, а Петр Порошенко - 16,10%.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,40% и 16,10% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 76,45% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,22% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,52%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,06%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,23%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,3%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Тем временем, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений. Она отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля.