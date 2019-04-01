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"Опора" огласила результаты параллельного подсчета голосов на выборах 2019

"Опора" огласила результаты параллельного подсчета голосов на выборах 2019
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В "Опоре" сообщили, что параллельные подсчеты голосов достаточно точные и возможная погрешность по трем указанным лидерам составляет 0,7%.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на выборах президента Украины набирает 30,1% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,7%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,3%, свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов ОО "Гражданская сеть "Опора".

Как сообщила координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве в понедельник, данные параллельного подсчета ГО достаточно точные и возможная погрешность по трем указанным лидерам 1-го тура составляет соответственно 0,7% для В.Зеленского и П. Порошенко и 0,4% - для Ю.Тимошенко.

О.Айвазовская также сообщила, что кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,5% (при погрешности 0,7), лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,8% (с погрешностью 0,4%), экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,1%.

"Эти данные, по нашему, мнению являются достоверными и точными, и в случае изменения порядка кандидатов или отклонения от погрешности, которую мы определяем в процессе подсчета, со стороны ЦИК или другими субъектами избирательного процесса, мы считаем, что наши данные в настоящий момент являются наиболее точными и не должны быть изменены, поскольку вопросы будут к подсчету и калькуляции", - подчеркнула она.

ЦИК обработала более 57% протоколов, Зеленский набирает 30,28% голосов

Также, по ее словам, наблюдатели "Опоры" подтверждают официально озвученную ЦИК явку на уровне 63,2% ( максимальная погрешность может составлять 0,8%).

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Опора, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Параллельный подсчет голосов, Погрешность.
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