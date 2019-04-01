В штабе Зеленского рассказали, были ли системные нарушения на выборах 2019

Новости Украины: Главный юрист штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что системных нарушений не было зафиксировано, но есть проблемы организационного характера.

Выборы президента Украины 31 марта прошли без системных нарушений, но имеют место проблемы организационного характера, отмечают в предвыборном штабе кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"Системных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, мы не зафиксировали", - сказал главный юрист штаба В.Зеленского Вадим Галайчук на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что фиксируемые нарушения носят, в основном, организационный характер.

Координатор "Зе Команды" Александр Корниенко указал, что наблюдается стандартная для выборов в Украине проблема с затяжной передачей выборной документации в окружные избирательные комиссии, что лишний раз говорит о необходимости диджитализации этого процесса.

Напомним, после обработки 57,46% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,28% голосов избирателей, а Петр Порошенко набирает 16,49%.