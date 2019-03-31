Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
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На выборах президента Украины уже проголосовали 16,08% избирателей

На выборах президента Украины уже проголосовали 16,08% избирателей
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: По данным Центральной избирательной комиссии Украины, на 11:00 31 марта проголосовали уже 16,08% избирателей.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 81 округа по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Ранее сообщалось, что в Украине в день голосования на выборах президента страны открылись все избирательные участки, кроме одного – в г.Измаил Одесской области.  Штамп-печать участка не отвечает образцу, который был отправлен для изготовления. Этот вопрос будет решен на заседании комиссии.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в Украине проходит первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Примечательно, что это будут седьмые по счету выборы Президента Украины.

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Явка избирателей, ЦИК Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Последние данные.
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