Новости Украины: Анатолий Гриценко подал жалобу в ЦИК на несвоевременную передачу окружкомами данных по явке избирателей.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в Центральную избирательную комиссию жалобу на несвоевременную передачу окружными комиссиями данных по явке избирателей на выборах главы государства.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, до 20:30 воскресенья участковые комиссии должны передать данные о количестве избирателей, внесенных в списки на момент завершения голосования, и количестве избирателей, которые получили бюллетени. А до 21:30, в соответствии с установленной процедурой, окружные комиссии через систему "Выборы" передают данную информацию в ЦИК.

А.Гриценко просит ЦИК привлечь к ответственности глав окружных комиссий за несоблюдение процедуры передачи данных о явке избирателей.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

Согласно данным Национального экзитпола - 2019, обработанным к 18:00, тройка лидеров выглядит следующим образом:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,4%,

- действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%,

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 14,2%.

Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко набрал 9,8%, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 7,1%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,4%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,0%.