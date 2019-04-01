В штабе Зеленского сообщили, станет ли Тимошенко премьером

Новости Украины: Спикер штаба кандидата Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с "Батькивщиной" и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром.

В штабе Зеленского опровергли слухи об объединении с “Батькивщиной” и о назначении премьер-министром Украины Юлии Тимошенко, если в президентской гонке победит кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский. Об этом в ходе брифинга заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

“О каком премьерстве (Юлии Тимошенко — ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство — это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает “штыков”. А партия “Слуга народа” в большом объеме появится только осенью”, - заявил Разумков.

Как сообщалось, народный депутат Мустафа Найем в Telegram-канале в воскресенье, 31 марта, написал, что по его информации, штабы кандидатов в Президенты Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов.

По одной из версий, лидер "Батькивщины" готова оказать поддержку Владимиру Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главная задача которой будет изменение законодательства и внедрения двухтуровой системы проведения парламентских выборов, написал Найем.