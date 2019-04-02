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ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов

ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
20:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК уже обработала 99,75% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:05 обработала 99,75% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

99,75% обработанных протоколов являются результатами голосования 18840791 избирателей. Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

  • Владимир Зеленский - 30,22% (5695219 избирателей);
  • Петр Порошенко - 15,95% (3005573 избирателей);
  • Юлия Тимошенко - 13,40% (2524777 избирателей).

В Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях уже подсчитаны все протоколы. Хуже всего считают голоса в Киевской области.

Подсчет голосов ЦИК: обработаны данные 99,5% протоколов

Напомним, кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующий глава государства Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно, но заявляет, что обжаловать в суде результаты голосования не намерена.

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Центральная Избирательная Комиссия, Протоколы, Результаты голосования, Выборы 2019.
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