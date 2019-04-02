ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов

Новости Украины: ЦИК уже обработала 99,75% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:05 обработала 99,75% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

99,75% обработанных протоколов являются результатами голосования 18840791 избирателей. Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,22% (5695219 избирателей);

Петр Порошенко - 15,95% (3005573 избирателей);

Юлия Тимошенко - 13,40% (2524777 избирателей).

В Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях уже подсчитаны все протоколы. Хуже всего считают голоса в Киевской области.

Напомним, кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующий глава государства Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно, но заявляет, что обжаловать в суде результаты голосования не намерена.