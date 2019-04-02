Выборы Президента 2019
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Подсчет голосов ЦИК: обработаны данные 99,5% протоколов

Подсчет голосов ЦИК: обработаны данные 99,5% протоколов
16:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Центризбиркоме обработали уже 99,5% голосов избирателей на президентских выборах.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,22% и 15,94% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,5% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,68%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,91%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,62%.

Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Напомним, кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующий глава государства Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно, но заявляет, что обжаловать в суде результаты голосования не намерена.

Ранее сообщалось, по итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.

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ЦИК, Петр Порошенко, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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