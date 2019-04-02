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Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах

Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, преимущественно в соответствии с международными стандартами.

Состоявшийся 31 марта первый тур выборов президента Украины проводился прозрачно и эффективно, преимущество в соответствии с украинскими законами и международными стандартами, а незначительные нарушения не повлияли на результаты волеизъявления граждан, заявляют в международной миссии ENEMO по наблюдению за проведением выборов.

"ENEMO предварительно оценивает, что выборы проводились прозрачно и эффективно, преимущественно в соответствии с законами Украины и международными стандартами, незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на результат выборов, хотя нарушения правил проведения предвыборной агитации ограничивали честную конкуренцию среди кандидатов", - говорится в пресс-релизе миссии ENEMO, розданном журналистам перед пресс-конференцией во вторник в Киеве. В начале пресс-конференции этот тезис озвучил глава Миссии Златко Вуйович.

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Вместе с тем, глава миссии отметил, что избирательная кампания "была грязной, было много черного пиара".

В свою очередь, замглавы миссии Теодора Поп Трайков рассказала, что наблюдатели ENEMO присутствовали на 103 избирательных участках во время их открытия и "оценили процесс как упорядоченный и отвечающий установленным процедурам".

"Незначительные отклонения, очевидно, не повлияли на процесс голосования", - озвучила она позицию наблюдателей миссии.

Вместе с тем, на протяжении дня голосования наблюдатели миссии ENEMO в общем посетили 1239 избирательных участках.

"Голосование было организованным и без серьезных процедурных нарушений на 98% наблюдательных избирательных участках. На 97,7% наблюдательных избирательных участках была соблюдена тайна голосования. Вместе с тем, сообщалось о случаях нарушения тайны голосования, включая: присутствие более одного человека в кабинках для голосования, демонстрация избирателями за кого они отдали свой голос, невозможность голосовать тайно из-за неправильно установленных кабин или прозрачные шторы, а также фотографирование избирателями бюллетеней", - рассказала Т.Поп Трайков.

Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

В свою очередь эксперт по вопросам выборов Пьер Петье обратил внимание на то, что "наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчёта голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участках, а на 6,8% были отклонения от процедуры подсчёта голосов. Однако наблюдатели оценили, что эти отклонения не повлияли на легитимность результатов".

П.Петье добавил, что негативные ситуации, по его словам, в основном были связаны с халатностью, а не осознанными нарушениями.

"Общая оценка подсчёта голосов была позитивной", - подытожил он предварительные выводы миссии ENEMO.

В ЦИК обработали почти 98% голосов

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) была второй по численности среди международных наблюдателей на выборах в Украине – 373 человека. В дополнение к 10 членам основной команды, которые находятся в Киеве, ENEMO аккредитовала к первому туру выборов главы Украинского государства в ЦИК 48 долгосрочных наблюдателей и 158 краткосрочных наблюдателей и разместила их группами по два человека во всех регионах Украины.

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Юлия Тимошенко, ЦИК, Петр Порошенко, ENEMO, Владимир Зеленский, результаты выборов, Выборы Президента в Украине, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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