В ЦИК обработали почти 98% голосов

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК. После обработки 97.72% Юлия Тимошенко потеряла шанс на выход во второй тур, даже если все оставшиеся голоса достанутся ей. Судя по данным таблицы, имеем следующие показатели:
- Шоумен Владимир Зеленский - 30.26% голосов избирателей;
- Действующий глава государства Петр Порошенко - 15.92%;
- Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13.39%;
- Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11.65%;
- Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6.92%;
- Экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6.03%;
- Глава Радикальной партии Олег Ляшко - 5.47%;
- Кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4.16%;
- Кандидат от объединенных националистов Руслан Кошулинский - 1.62%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. Разрыв между Зеленским и Порошенко сохраняется в пределах 14%. По результатам обработки 97,11% бюллетеней разрыв составлял 14,27%. Сейчас этот показатель составляет 14,31%.