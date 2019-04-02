В ЦИК обработали почти 98% голосов

Новости Украины: В Центральной избирательной комиссии уже обработано 97,72% голосов, по результатам которых стало известно, кто проходит во второй тур.

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК. После обработки 97.72% Юлия Тимошенко потеряла шанс на выход во второй тур, даже если все оставшиеся голоса достанутся ей. Судя по данным таблицы, имеем следующие показатели:

Шоумен Владимир Зеленский - 30.26% голосов избирателей;

Действующий глава государства Петр Порошенко - 15.92%;

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13.39%;

Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11.65%;

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6.92%;

Экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6.03%;

Глава Радикальной партии Олег Ляшко - 5.47%;

Кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4.16%;

Кандидат от объединенных националистов Руслан Кошулинский - 1.62%.

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. Разрыв между Зеленским и Порошенко сохраняется в пределах 14%. По результатам обработки 97,11% бюллетеней разрыв составлял 14,27%. Сейчас этот показатель составляет 14,31%.