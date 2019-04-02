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Вторник, 02.04.2019
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В ЦИК обработали почти 98% голосов

В ЦИК обработали почти 98% голосов
09:44 Сегодня Телеграф nv.ua YouTube

Новости Украины: В Центральной избирательной комиссии уже обработано 97,72% голосов, по результатам которых стало известно, кто проходит во второй тур.

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК. После обработки 97.72% Юлия Тимошенко потеряла шанс на выход во второй тур, даже если все оставшиеся голоса достанутся ей. Судя по данным таблицы, имеем следующие показатели:

  • Шоумен Владимир Зеленский - 30.26% голосов избирателей; 
  • Действующий глава государства Петр Порошенко - 15.92%;
  • Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13.39%;
  • Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11.65%;
  • Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6.92%;
  • Экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6.03%;
  • Глава Радикальной партии Олег Ляшко - 5.47%;
  • Кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4.16%;
  • Кандидат от объединенных националистов Руслан Кошулинский - 1.62%.

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Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. Разрыв между Зеленским и Порошенко сохраняется в пределах 14%. По результатам обработки 97,11% бюллетеней разрыв составлял 14,27%. Сейчас этот показатель составляет 14,31%. 

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Украина, Тимошенко, Выборы, Порошенко, Президент, ЦИК, Зеленский, Бюллетени, Результаты, Второй тур.
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