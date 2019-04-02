ОПОРА: Украина должна изменить практику голосования за границей

Новости Украины: Украина должна поменять законодательство и практику голосования за границей.

В Украине достаточно архаичный подход к тому, как люди должны голосовать на заграничном избирательном округе.

Об этом сообщила Председатель Правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Очевидно, что нам нужно менять законодательство и практику. В законодательстве, например, расширить срок голосования для украинцев за границей, это практикуется во многих странах мира, не один избирательный день, а например пять, когда работают за теми же самыми процедурами, та же самая комиссия. И второе, я не понимаю, почему до сих пор мы подаем заявления относительно временного изменения места голосования в бумажный, архаичный, старый способ, тогда когда обращение в консульство с паспортных вопросов, или свидетельств определенного государственного порядка можно подать электронным способом", - рассказала Айвазовская.

Она отметила, что у нас до сих пор нужно ехать физически для того, чтобы подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. По ее словам, за это автоматически в список избирателей попадают только те лица, которые находятся на консульском учете.

"Это примерно 1/6 от общего количества граждан за рубежом. И последнее, пропускная способность одного участка является настолько малой, что по факту имеет возможность проголосовать около 30 % от тех, кто пришел", - сказала Айвазовская.

Как сообщалось, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов Президента.