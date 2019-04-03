У президента отреагировали на требования штаба Зеленского

Новости Украины: В команде действующего президента Петра Порошенко отреагировали на требования штаба кандидата Владимира Зеленского.

Первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства.

Так она отреагировала на перечень требований, которые штаб Зеленского выдвинул Петру Порошенко, в частности по первому пункту – обеспечить отмену декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

По словам Геращенко, президент давно внес в Верховную Раду проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского.

"Напомню Зе-команде (так как Зе кандидат на концертах) - изменения в законы принимает ВР, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Ю.Тимошенко. Рада эти голосования успешно провалила", - пишет Геращенко в Facebook.

"Члены партии "укроп", которые поддерживают Зе, в т ч кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за победу кандидата зе- не голосовали ни за один! Такое вот зе... ", – отметила вице-спикер.

По словам Геращенко, такая же ситуация и по голосованию в первом чтении законопроекта о выборах в парламент.

"Начните с себя и призовите своих депутатов - фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе", - написала также она.

Геращенко также отметила, что стремится увидеть дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром.

Напомним, команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко.