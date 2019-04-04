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В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Будет не теледебаты, а предвыборная агитация

В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Будет не теледебаты, а предвыборная агитация
12:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГолосUA

Новости Украины: Дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами.

Предложенные кандидатами на пост Президента дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в комментарии Укринформу.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах Президента Украины - ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах Президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс -конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница", - добавил зампредседателя ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура - ред.) агитация кандидатов на пост Президента не допускается.

Как сообщалось, кандидат в президенты Владимир Зеленский 3 апреля заявил, что дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Петром Порошенко должны состояться на стадионе "Олимпийский".

После этого государственное предприятие НСК "Олимпийский" сообщило, что не получало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в Президенты Украины.

Позднее Петр Порошенко ответил на вызов Зеленского. Действующий глава государства подчеркнул, что дебаты это не шоу, которое происходит на стадионе, а серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах. Порошенко напомнил, что согласно закону о выборах Президента, дебаты могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией на всех телеканалах, но согласился на проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

Как устанавливает статья 62 закона о выборах Президента, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Согласно постановлению ЦИК от 5 мая 2014 № 472 "О Положении о порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования, за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Украины", теледебаты между кандидатами проходят в студии (комнате) Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

ЦИК уже обработала 100% электронных протоколов, в первом туре выборов 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24%, Петр Порошенко - 15,95% голосов избирателей.

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Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, МВД Украины, Дебаты, Владимир Зеленский, НОТУ, Второй тур, Выборы 2019.
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