Итоги 3 апреля: Зеленский vs Порошенко, цена на газ, результаты выборов и запрет на полеты в РФ

Новости Украины: Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". ЦИК посчитала 100% голосов избирателей на президентских выборах. Правительство запретило нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. "Нафтогаз" с 1 апреля будет продавать населению газ по 8,38 гривен за кубометр. Такими были главные новости среды, 3 апреля, в Украине и мире.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском" и озвучил свои условия для их проведения.

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский", дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Даю вам 24 часа, думайте",– сказал Зеленский.

Петр Порошенко выступил с обращением к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому по поводу его приглашения к дебатам на НСК "Олимпийский". Видеообращение было обнародовано на странице Петра Порошенко в сети Facebook.

"Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны и нации на годы и десятилетия", - отметил глава государства. Он также подчеркнул, что дебаты - это не шоу, которое происходит на стадионе.

"Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Таковы уж устоявшиеся правила", - подчеркнул Президент.

"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - завершил Порошенко свое обращение.

Газ подешевел

Кабинет министров обязал "Нафтогаз" с 1 апреля продавать населению газ дешевле, чем 8,55 гривен за кубометр. Платежки с 1 апреля будут считать по новым тарифам – по 8,38 гривен.

К декабрю 2019 года в Украине будет наблюдаться тенденция к снижению цен на газ. Именно это якобы дает основания правительству делать шаги к снижению цены на газ для потребителей.

"Чем дешевле продавать будут, тем лучше. Думаю, настало время прикрутить цену на газ. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены",– сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией

Кабинет Министров запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

В свою очередь Росавиация предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.

Результаты выборов

По данным подсчета 100% протоколов, Зеленский набирает 30,24% голосов - за него проголосовали 5 млн 713 тыс. 825 человек. Далее идет Петр Порошенко с результатом 15,95% - за него проголосовали 3 млн 14 тыс. 523 избирателей. На третьем месте Юлия Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тыс. 230 человек).

Юрий Бойко набирает 11,67% голосов, Анатолий Гриценко - 6,91%.

Всего в голосовании 31 марта 2019 года приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 граждан Украины.

НАБУ провело обыски в Агентстве по розыску активов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в помещении Агентства по розыску и менеджменту активов.

Следственное действие проводились в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн гривен.

Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, обыски проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн грн.

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин британского парламента приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Европейскому Союзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.

Для вступления в силу законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II.