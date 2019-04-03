Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
Лучшие теннисистки Украины сыграют на турнире в Риме
Лучшие теннисистки Украины сыграют на турнире в Риме
Джастин Бибер извинился за розыгрыш на 1 апреля
Джастин Бибер извинился за розыгрыш на 1 апреля

Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кабинет министров Украины запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и государством-агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

А.Аваков отметил, что соответствующее решение принято на основании анализа перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в РФ. "Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет", - добавил министр.

Бойко-Медведчук в Москве: ГБР открывает дело, но против ГПСУ и ГАСУ

Речь, в частности, идет о том, что ранее принятые запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые осуществлялись воздушными судами, не зарегистрированными в РФ.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая – "Аэрофлот".

Аналогичные санкции введены в отношении госавиакомпаний РФ "224 летный отряд", "ВИМ-Авиа", "Газпром-Авиа", "Донавиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Полет", Red Wings, "Россия", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибирь", "Трансаэро", "Уральские авиалинии", "Якутия", "Ямал" и др. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих российских авиакомпаний.

Пограничники объяснили, почему пустили Бойко-Медведчука в Москву

В свою очередь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 25 октября 2015 года ввело полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины.

В ноябре того же года Госавиаслужба Украины уведомила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Кабмин, ГПСУ, Авиарейсы, ГАСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь