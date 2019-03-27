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Пограничники объяснили, почему пустили Бойко-Медведчука в Москву

Пограничники объяснили, почему пустили Бойко-Медведчука в Москву
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Госпогранслужбе заявили, что действовали в пределах компетенции во время пересечения границы Бойко и Медведчуком в ходе поездки в Москву.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявляет, что пограничники действовали в пределах компетенции во время пересечения границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета партии ”Оппозиционная платформа - За жизнь” Виктором Медведчуком в ходе поездки в Москву 22 марта.

Об этом Слободян сказал в комментарии.

”Пограничники непосредственно в аэропорту, и не только в аэропорту, действуют в пределах своей компетенции. То есть в случае наличия у граждан действительных документов, дающих право на пересечение границы, мы предоставляем им право на пересечение государственной границы в ту или другую сторону”, - заметил Слободян, комментируя обвинения генерального прокурора Юрия Луценко в том, что ”вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку”.

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По словам Слободяна, в отношении непосредственно разрешений на вылет самолетов в конкретных направлениях - ”это технический вопрос, и такое разрешение выдают соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры”.

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”В данном случае мы действовали в пределах компетенции: мы оформляем много граждан в аэропорту, но мы не спрашиваем, куда они летят”, - заявил помощник председателя Госпогранслужбы.

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Юрий Бойко, Москва, Пограничники, РФ, ГПСУ, Виктор Медведчук, Олег Слободян.
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