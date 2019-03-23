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"Народный фронт" называет госизменой визит Медведчука и Бойко в РФ

"Народный фронт" называет госизменой визит Медведчука и Бойко в РФ
15:53 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Партия "Народный фронт" обратилась в СБУ с требованием проверить визит Бойка и Медведчука в РФ на предмет госимзены.

«Народный фронт» выступает за расследование правоохранительными органами Украины визита в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и представителя партии «Оппозиционной платформы — За життя» Виктора Медведчука, которые провели встречу с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Александром Миллером.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Народный фронт».

В партии назвали встречу «публичной попыткой договориться о капитуляции Украины», а подконтрольные Медведчуку телеканалы обвинили в попытках «навязать гражданам дискуссию о дешевом российском газе».

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«Народный фронт» заявляет, что Бойко и Медведчук под прикрытием оппозиционной деятельности ведут подрывную деятельность против Украины.

В партии также предупреждают, что деятельность этих лиц особенно опасна во время процесса подготовки к выборам.

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«Народный фронт» напомнил, что Бойко и Медведчук распространяют ложь об Украине, искажают информацию о войне России против Украины, а также предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, разжигая вражду в обществе.

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Партия обратилась к украинским правоохранителям, в частности к СБУ, с просьбой расследовать посещение Бойком и Медведчуком Москвы, а также всех украинских СМИ, освещавших это событие. Согласно мнению пресс-службы «Народного фронта», деятельность Медведчука и Бойко необходимо расценивать как государственную измену.

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Газ, Юрий Бойко, Украина, СБУ, Москва, РФ, Виктор Медведчук.
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