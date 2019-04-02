Бойко-Медведчук в Москве: ГБР открывает дело, но против ГПСУ и ГАСУ

Новости Украины: ГБР проверяет законность разрешений ГПСУ и Госавиаслужбы на посещение РФ Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорят в ГБР.

Напомним, 22 марта 2019 года стало известно, что кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в Москве встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Медведчук, в частности, обратился к российской стороне с просьбой начать прямые поставки газа Украине.