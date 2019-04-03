НАБУ приводит обыски в Агентстве по розыску активов

Новости Украины: Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) в Киеве.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду проводят обыски в помещении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в Киеве.

Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, обыски проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн грн.

В рамках этого же производства изучаются обстоятельства совершения незавершенного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 млрд грн группы предприятий ООО "Росток-Холдинг", предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.

В сообщении указано, что досудебное расследование начато в январе 2019 года. Детективы НАБУ среди прочего изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей и штампов предприятий.

Обыски санкционированы определением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).