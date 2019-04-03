Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в ОПК
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме

САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в отсутствии активной позиции в расследовании коррупции в военно-промышленном комплексе.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий обращается в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе.

"Такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования. Именно поэтому руководитель САП обращается в Совет общественного контроля НАБУ с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами НАБУ. Соответствующее письмо направленно в адрес Совета общественного контроля НАБУ", - сообщает пресс-служба САП в среду утром.

В антикоррупционной прокуратуре подчеркивают, что проведение операции Объединенных сил на востоке Украины выводит вопрос вооружения и боеспособности украинской армии на первый и главный план и делает приоритетным расследование уголовных производств в военной сфере для антикоррупционных органов Украины. Однако в САП заявляют, что установили неединичные факты нарушений требований закона сотрудниками НАБУ во время расследования таких производств.

В частности, начатое в марте 2016 года следствие по делу о фиктивных поставках на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, в т.ч. и ООО "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих "сначала двигалось очень активно, но с сентября 2016 года - существенно замедлилось".

"Позиция НАБУ осталась неизменной - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих… Однако в то же время в рамках производства силами одного детектива одновременно расследовалось несколько эпизодов, в том числе о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод, который потом был успешно доведен до суда. А с июня 2017 года, в связи с увольнением детектива, дело вообще осталась без надлежащего расследования", - отмечается в сообщении.

Дело Укроборонпрома: в НАБУ прокомментировали обнародованные материалы ГПУ

В САП также отмечают, что им не предоставлялась информация о переписке НАБУ с госконцерном "" по вопросам, которые в настоящее время являются предметом общеизвестного журналистского расследования. Этих документов и их копий также не было в материалах уголовных производств во время их изучения прокурорами САП.

Отсутствие активной позиции относительно расследования производств военной тематики наблюдается и в других уголовных производствах, подчеркивают в САП, упоминая, в частности, дело о злоупотреблениях чиновников Минобороны и "Шепетовского ремонтного завода" о закупке 18 самоходных гаубиц "Гвоздика", дело о завладении двумя чиновниками и компаниями-нерезидентами 6 млн грн "Шосткинского казенного завода "Импульс" при реализации военной продукции, дело о растрате более 58 млн грн госсредств при закупке топлива Министерством обороны у ООО "Трейд коммодити".

Закон о реформах "Укроборонпрома" уже разработан

Также упоминается дело о растрате имущества КП "Киевский бронетанковый завод", дело о растрате имущества мобилизационного резерва чиновниками ГП "Житомирский бронетанковый завод", дело по факту растраты 382 тыс грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода" путем завышения расходов на капремонт двигателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

SAP, Укроборонпром, НАБУ, ОПК, Назар Холодницкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
03 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
04 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
05 Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь