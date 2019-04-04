Выборы Президента 2019
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Четверг, 04.04.2019
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
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Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов

Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
07:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%) – данные 100% электронных протоколов.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского  1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.

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За Ольгу Богомолец и Геннадия Балашова проголосовали по 0,17% избирателей, за Романа Безсмертного – 0,14%, за Виктора Бондаря – 0,11%, за Юлию Литвиненко, Юрия Деревянко и Сергея Таруту – по 0,1%.

За Инну Богословскую и Игоря Шевченко отдали голоса по 0,09% избирателей, за Юрия Кармазина, Владимира Петрова, Виталия Скоцика – по 0,08%, Сергея Каплина – 0,07%, за Александра Мороза – 0,06%.

За Виктора Кривенко и Василия Журавлева проголосовали по 0,04% избирателей, за Илью Киву – по 0,03%, за Николая Габера, Александра Ващенко, Андрея Новака, Руслана Рыгованова, Александра Соловьева, Александра Данилюка, Аркадия Корнацкого и Виталия Куприя – по 0,02%, за Сергея Носенко и Романа Насирова – по 0,01%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

 

Явка на первом туре выборов составила 63,52%.

Ранее сообщалось, что П.Порошенко на заграничном избирательном округе получил наибольшую поддержку (в процентном соотношении) избирателей – 38,93% избирателей, В.Зеленский заручился голосами 26,01% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

Так, П.Порошенко набрал больше всего голосов в подавляющем большинстве стран, в которых проходило голосование на заграничном избирательном округе – 53 из 72. За него проголосовали 21тыс. 424 граждан Украины.

В.Зеленский получил больше всего голосов в 17 странах. За него в общем отдали свои голоса 14тыс. 318 избирателей.

Еще на трех заграничных участках в двух странах – Эстонии и Молдове, - наибольшую поддержку избирателей получил кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

Всего на 101 заграничном избирательном участке, открытом в 72 странах мира, проголосовало 55тыс. 31 граждан Украины.

Согласно закону, выборы президента Украины проводятся в два тура. Если в первом туре 31 марта один из кандидатов наберет более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).

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Юлия Тимошенко, ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Второй тур выборов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Результаты выборов 2019.
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