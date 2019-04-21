Украинцы в Праге выстроились в огромную очередь у избирательного участка

Новости Украины: В Праге скоро откроется избирательный участок для голосования на президентских выборах Украины.

В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

"Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Во время голосования в первом туре в Праге тоже наблюдались большие очереди из украинских избирателей.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву на 22 апреля.