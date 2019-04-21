Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
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МВД изучит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня

МВД изучит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полиция даст правовую оценку демонстрации кандидатом Владимиром Зеленским своего бюллетеня.

Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту, отмечают в МВД.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию В.Зеленским бюллетеня.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

Ранее сообщалось, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский проголосовал во втором туре на выборах президента Украины.

Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты второго тура

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 7,93% по данным 4 избирательным округам из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

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Полиция, МВД, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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