Выборы Президента 2019: второй тур
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Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты второго тура

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Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты второго тура
13:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Как проходит голосование выборов президента Украины и какие результаты второго тура 21 апреля 2019 года.

Второй тур выборов 2019 в Украине проходит в воскресенье, 21 апреля. С 08:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса за одного из двух кандидатов на пост президента. Последние новости с избирательных участков, как проходит голосование, выявленные нарушения, явка, а также первые данные экзит-полов и результаты - на сайте Телеграфа.

По закрытию избирательных участков возможно будет проследить за результатами голосования и результатами оперативных экзит-полов.

Выборы Президента Украины: результаты онлайн голосования

К тому же, чтобы проследить за результатами голосования в регионах - будет разбивка по областям Украины.

Если будет интересно узнать о позициях каждого кандидата в президенты Украины в любом из регионов, то вы сможете проследить в линейном разрезе. 

Также, будет возможность проследить за результатами голосования в каждом территориальном избирательном округе (всего 199 по Украине). 

Президентские выборы 2019: второй тур голосования

Предварительные результаты голосования во втором туре появятся после закрытия избирательных участков 21 апреля на основании данных экзит-полов. Опросы на выходе из участков проводятся представителями социологических компаний во всех регионах на протяжении всего дня голосования.

После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официальное объявление ЦИК результатов выборов 2019 должно состояться до 1 мая 2019. Протокол с итогами второго тура опубликуют в газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр" до 4 мая. Не позднее 3 июня 2019 года новоизбранный президент Украины вступит в свои полномочия.

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