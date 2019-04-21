Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
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На избирательных участках в ряде областей крайне мало наблюдателей

На избирательных участках в ряде областей крайне мало наблюдателей
10:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Комитет избирателей Украины констатирует значительное уменьшение наблюдателей во втором туре президентских выборов.

Во время голосования во втором туре выборов президента Украины, который проходит в воскресенье, 21 апреля, на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей по сравнению с первым туром выборов, который состоялся 31 марта, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

"Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях. По данным наблюдателей КИУ, в г.Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили ни одного другого наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет никаких наблюдателей. В прочих случаях на участках, как правило, присутствуют лишь 1-2 наблюдателя", - говорится в сообщении на странице КИУ в соцсети Facebook.

При этом официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительным, отмечается в сообщении. "От общественных организаций зарегистрировано 83 тысячи 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента - 6 тысячи 236. Однако на участках работают реально гораздо меньше лиц", - подчеркивают в организации.

В КИУ отмечают, что общественным организациям и кандидатам на пост президента не нужно было повторно регистрировать наблюдателей для голосования во втором туре выборов 21 апреля, поэтому официально количество наблюдателей сохранилось со времени проведения голосования в первом туре выборов 31 марта.

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

В Украине в воскресенье проходят выборы президента Украины. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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Наблюдатели, КИУ, Комитет избирателей Украины, Выборы 2019.
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