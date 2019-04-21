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Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело

Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело
10:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области, в столице все открылись вовремя.

Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания", - сообщил С.Князев.

По словам главы Нацполиции, на этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые теперь лишены права проголосовать. "Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК и в ближайшее время Главное управления Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспектив вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", - сказал С.Князев.

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Все избирательные участки Киева в день голосования во втором туре выборов президента Украины открылись вовремя, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, который является главой городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

"По состоянию на 08:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Отмечу, что перед повторным голосованием по выборам президента Украины изменили место своего волеизъявления на Киев более 55 тыс. человек", - сказал Д.Загуменный.

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

Он отметил, что обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве и сотрудники ГСЧС Украины.

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МВД, Избирательные участки, Нацполиция, Сергей Князев, Выборы 2019.
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