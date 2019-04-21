Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
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"Проголосовать за Украину": Парубий отдал свой голос на выборах

"Проголосовать за Украину": Парубий отдал свой голос на выборах
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев проголосовать за судьбу детей и страны.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в воскресенье принял участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и призвал украинцев прийти на избирательные участки.

"Мы сегодня выбираем главнокомандующего нашей страны, мы сегодня защищаем евроатлантический выбор, поэтому очень важно в этот день не быть равнодушным, очень важно в этот день прийти и выполнить свой гражданский долг", - цитирует А.Парубия пресс-служба Верховной Рады.

Он призвал граждан "проголосовать за Украину", отметив также, что "от каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины, какой она будет завтра".

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

Ранее сообщалось, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский проголосовал во втором туре на выборах президента Украины.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 7,93% по данным 4 избирательным округам из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

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Верховная Рада, Украина, Голосование, Андрей Парубий, Выборы 2019.
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