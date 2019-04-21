Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
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В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре

В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: По состоянию на 15:00 явка избирателей на выборах президента Украины составила 45,94% по данным 7 избирательных округов из 199 по всей стране.

ЦИК опубликовала обновленные данные по явке избирателей по состоянию на 15:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Сведения об активности избирателей по состоянию на 15:00 передали 110 избирательных округов. По данным из этих округов, явка составила 45,94%. 

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко. В Украине создано 199 избирательных округов, а также один зарубежный.

Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 982. В заграничном избирательном округе будет работать 101 избирательный участок. При этом 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины Центризбирком ликвидировал 5 избирательных участков в России. Зарегистрировано 30 млн 311 тыс. 492 избирателя.

Выборы 2019: когда обнародуют первые результаты экзит-полов

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) констатируют, что второй тур президентских выборов в Украине в настоящее время проходят в штатном режиме.

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Явка избирателей, ЦИК Украины, Президентские выборы в Украине 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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