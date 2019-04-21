Выборы 2019: когда обнародуют первые результаты экзит-полов

Новости Украины: Первые результаты Национального экзит-пола второго тура выборов президента 2019 появятся в 20:00, это будут данные по состоянию на 18:00.

Первые результаты Национального экзит-пола после второго тура выборов президента Украины объявят 21 апреля в 20:00. Отметим, что первая информация экзит-пола - это данные по состоянию на 18:00. Затем Национальный экзит-пол обнародует окончательные данные в 22:00, это будут цифры на момент закрытия избирательных участков - 20:00.

Национальный экзит-пол 2019 во время второго тура президентских выборов проведут фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Напомним, по результатам голосования в первом туре выборов лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,95% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), Центризбирком после объявления официальных результатов объявил о проведении повторного голосования.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) констатируют, что второй тур президентских выборов в Украине в настоящее время проходят в штатном режиме. Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 воскресенья составила 18,13% по данным, поступившим из всех 199 избирательных округов в стране.